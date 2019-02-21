Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Burak Yılmaz'da olacak. Siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli forvetin Fenerbahçe'ye karşı farklı bir istatistiği bulunuyor. 2002-2003 sezonunda Antalyaspor ile Süper Lig'e "merhaba" diyen Burak, kariyerinde en çok sınavı sarı lacivertlilere karşı verdi.

Yıldız forvet, 25 kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Bunların 24'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Burak'ın 7 golü bulunuyor.

PAZARTESİYİ İPLE ÇEKİYOR

Antalyaspor, Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen Burak Yılmaz, 2008-2009 sezonunda da Fenerbahçe'de ter dökmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş'in derbiye özel olarak hazırladığı Burak, haftanın ilk iki idmanında güçlendirme çalışması yaparak hazır duruma geldi.

Dün takımla birlikte çalışmalara başlayan golcünün derbi hakkında arkadaşlarına motivasyon konuşmaları yaptığı öğrenildi. Burak, ikinci Beşiktaş dönemindeki siftahını Bursa ağlarını 2 kez sarsıp kaydetmişti.

Kaynak: Sözcü