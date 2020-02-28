Kara Kartal’ın, Boateng’le birlikte gol yollarındaki en önemli kozu olan Burak Yılmaz, Alanyaspor karşısında suskunluğunu bozmak istiyor.

Son 5 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Burak, Göztepe, Rize ve Gaziantep filelerini havalandırdıktan sonra Başakşehir’in yanı sıra Trabzonspor mücadelesinde fileleri havalandıramamıştı.

İki maçlık gol orucunu Alanya deplasmanında bitirmeyi hedefleyen Kral’ın, Alanya karşısında da oldukça etkili bir performans gösteriyor. 34 yaşındaki forvet, Akdeniz ekibine karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asistle, 5 gole doğrudan katkı yaptı.