Burak Yılmaz'ın partneri Bonservis rekortmeni Jonathan David
Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, Belçika Pro Ligi rekoru kırarak Gent takımının Kanadalı golcüsü Jonathan David'i transfer etti. Ligue 1 ekibi Lille bu transfer için bonuslarla birlikte 32 milyon Euro ödeyecek
Ligue 1 ekibi Lille Belçika Pro Ligi ekiplerinden Gent'te forma giyen Kanadalı golcü Jonathan David'i transfer etti. Lille geçtiğimiz günlerde Milli oyuncu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Ligue 1 ekibi Lille, Jonathan David transferi için bonuslarla birlikte 32 milyon Euro ödeyecek
Lille geçen sezon yine Belçika Pro Ligi'nden aldığı Victor Osimhen'i bu sezon başında 70 milyon bedelle Napoli'ye satmıştı. Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.