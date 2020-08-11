Ligue 1 ekibi Lille Belçika Pro Ligi ekiplerinden Gent'te forma giyen Kanadalı golcü Jonathan David'i transfer etti. Lille geçtiğimiz günlerde Milli oyuncu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Ligue 1 ekibi Lille, Jonathan David transferi için bonuslarla birlikte 32 milyon Euro ödeyecek

Lille geçen sezon yine Belçika Pro Ligi'nden aldığı Victor Osimhen'i bu sezon başında 70 milyon bedelle Napoli'ye satmıştı. Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.