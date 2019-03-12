Burak Yılmaz'ın ofsaytları mazi oldu

Gol krallığı kadar ofsayt krallıkları nedeniyle de adından sıkça bahsettiren Burak Yılmaz, Beşiktaş’a geldiğinden bu yana büyük bir değişim içerisinde

12 Mart 2019, Salı 08:19
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Burak Yılmaz'ın ofsaytları mazi oldu

Süper Lig'de görev yaptığı her sezon ligin en fazla ofsayta düşen oyuncusu olan Burak Yılmaz, bu kimliğini Beşiktaş'ta değiştirdi. Trabzonspor ile çıktığı 7 maçta 21 kez ofsayta düşen golcü isim, bordomavililerle ilk sırada olsa da siyah-beyazlı forma altında 7 maçta sadece 4 kez ofsayta yakalandı. Şenol Güneş yönetiminde bu sorunu aşan futbolcu, skorer kimliğini ise değiştirmedi.

ATTIĞI GOL SAYISI DEĞIŞMEDI

Burak Yılmaz, Beşiktaş forması altında maç başına ofsayt ortalamasıyla ligde ilk 30'un dışında kaldı. Golcü futbolcu dakika başına gol ortalamasını ise 78'den 82'ye çıkardı. Burak, Trabzonspor ile rakip kalelere 547 dakikada 21 şut atıp, 5 gol bulurken, Beşiktaş'ta ise 574 dakikada 25 şut atıp, 5 gol kaydetti.

(Sabah)

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