Süper Lig'de görev yaptığı her sezon ligin en fazla ofsayta düşen oyuncusu olan Burak Yılmaz, bu kimliğini Beşiktaş'ta değiştirdi. Trabzonspor ile çıktığı 7 maçta 21 kez ofsayta düşen golcü isim, bordomavililerle ilk sırada olsa da siyah-beyazlı forma altında 7 maçta sadece 4 kez ofsayta yakalandı. Şenol Güneş yönetiminde bu sorunu aşan futbolcu, skorer kimliğini ise değiştirmedi.

ATTIĞI GOL SAYISI DEĞIŞMEDI

Burak Yılmaz, Beşiktaş forması altında maç başına ofsayt ortalamasıyla ligde ilk 30'un dışında kaldı. Golcü futbolcu dakika başına gol ortalamasını ise 78'den 82'ye çıkardı. Burak, Trabzonspor ile rakip kalelere 547 dakikada 21 şut atıp, 5 gol bulurken, Beşiktaş'ta ise 574 dakikada 25 şut atıp, 5 gol kaydetti.

(Sabah)