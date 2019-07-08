Burak Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Siyah-Beyazlı takımın yıldız futbolcusu ile ilgili çıkan haberlere menajeri Nejden Ergezen'den cevap geldi.

08 Temmuz 2019, Pazartesi 13:33
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Burak Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması

İtalya basını başta olmak üzere siyah beyazlı oyuncunun Lecce'ye transfer olacağını iddia ediyor.

Konuyla ilgili ulaştığımız Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.

"Burak Beşiktaş'ta devam edecek"

Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin birileri tarafından yazdırıldığını belirten Necdet Ergezen; "Birileri bu haberleri yazdırıyor. Ben de bilmiyorum. Burak Yılmaz ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.


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