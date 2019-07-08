İtalya basını başta olmak üzere siyah beyazlı oyuncunun Lecce'ye transfer olacağını iddia ediyor.

Konuyla ilgili ulaştığımız Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.

"Burak Beşiktaş'ta devam edecek"

Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin birileri tarafından yazdırıldığını belirten Necdet Ergezen; "Birileri bu haberleri yazdırıyor. Ben de bilmiyorum. Burak Yılmaz ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.



