Ligue 1'de şampiyonluğa giden Lille'i milli yıldızlar sırtlıyor. Sezon başından beri Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz hem attıkları goller, hem yaptıkları asistler hem de oynadıkları futbolla göğsümüzü kabarttı. Son haftaların formda ismi ise 35 yaşındaki Burak Yılmaz

Lyon ve Nice maçlarının ardından Lens ile oynanan derbide de 2 gol atan Burak Yılmaz, özellikle ikinci golünde izleyenlere adeta şapka çıkarttı. Burak Yılmaz fazla kullanmadığı sol ayağıyla 29 metreden müthiş bir gol attı. Fransa'daki yayıncı kuruluş bu şutun 95 km/s hızla gittiğini izleyicilerine duyurdu.







