Hollanda Eredivisie'de oynanan maçta Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard farklı yenildi. Cambuur, Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Milli golcü Burak Yılmaz, 10. dakikada maçtaki ilk golü attı. Tecrübeli forvet Burak Yılmaz, takımının ilk yarıyı önde kapamasını sağlasa da Cambuur 2. yarıda attığı gollerle farka koştu.
3.maçlar sonunda Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'ın ligde puanı bulunmuyor. Ligin ilk haftasında Ajax'a da güzel bir gol atan Burak Yılmaz ligdeki 2. golüne ulaştı.