Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Salzburg'a konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada kazanan taraf ev sahibi oldu.

35. ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi'nin penaltı golleriyle sonuca giden Salzburg, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 2 Şampiyonlar Ligi maçında 5 penaltı kazanan, 2'sini kaçırarak tüm gollerini penaltıdan bulan Avusturya ekibi, 4 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

62. dakikada Lille'in Burak Yılmaz ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı ve Fransız ekibi 1 puanla son sırada haftayı kapattı. Salzburg'un ilk golünde penaltıya sebebiyet vermesi sonrası sarı kart gören Burak, Ekim 2014’ten sonra Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Lille formasıyla Salzburg'a attı.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. G Grubu'nda oynanan diğer maçta Wolfsburg ile Sevilla 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 11. golünü atan Burak Yılmaz, son golünü Ekim 2014'te Galatasaray formasıyla Arsenal deplasmanında penaltıdan atmıştı.