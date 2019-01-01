Trabzonspor'da Burak Yılmaz defteri kapandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak’ın geleceği belli oldu.

Trabzon’daki evini boşaltan, son model Jeep’ini ise çekiciyle İstanbul’a götüren golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı. Yaşananlarla ilgili bilgisine başvurduğumuz baba Fikret Yılmaz ise asıl bombayı patlattı.

Karadeniz'in “Burak Yılmaz’ın son durumu nedir? Bundan sonra neler olacak?” sorularını yanıtlayan baba Fikret Yılmaz şunları söyledi:

"Oğlum Beşiktaş ile her konuda anlaştı. ‘Burak Yılmaz Beşiktaş’ta’ yazabilirsiniz. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı son görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon Euro’ya geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Burak ve benim için Trabzonspor’un yeri ayrı. İnşallah şampiyon olurlar. Oğlum

Trabzon’dan ayrıldı diye bağlarımızı koparmayacağız. Şu an Antalya’da kayınvalidem ile ilgileniyoruz. Ciddi bir hastalığı var. Umarım bu illetten kurtulur. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasını ve Türk Milleti’nin yeni yılını kutluyorum.”

Öte yandan Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Er’e konuşan Burak, “Yuvama döndüm” dedi. (Karadeniz Gazetesi)