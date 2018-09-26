Burak Yılmaz'ı hırs bastı

Göztepe maçında penaltı kaçırmasına rağmen golünü atan Burak Yılmaz, antrenmanlarda takımın en istekli ismi. Kıran kırana mücadelelere giren Kral, hırslı görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

26 Eylül 2018, Çarşamba 06:00
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Yönetimle yaşadığı ‘ihtar’ krizinin ardından formasına kavuşan ve geçmişe sünger çeken Burak Yılmaz, artık sahada konuşmak istiyor...

Sakatlığını atlattıktan sonra Göztepe karşılaşmasına 11’de başlayan Kral, penaltıda Beto’yu geçememişti. Buna rağmen skoru 2-1’e getiren golü kaydeden Burak, genel görüntüsüyle geçer not aldı.

Tecrübeli futbolcu daha iyi duruma gelmek için antrenmanlarda sıkı çalışıyor. Takımın en hırslı ismi olarak dikkat çeken Burak, kıran kırana ikili mücadelelere giriyor, attığı şık gollerle alkış alıyor.

Teknik heyetin yüzünü güldüren Burak Yılmaz, kritik Kasımpaşa maçında ağları havalandırmak istiyor.

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