İstanbul ekiplerinden Çubuklu'nun altyapısından yetişen ve bu anlamda jenerasyonun en yetenekli isimlerinden bir tanesi olan Burak Yılmaz, yeteneğiyle göz kamaştırıyor... Çubuklu sonrasında 3. Lig ekiplerinden Modafen'in altyapısına transfer olan 17 yaşındaki genç futbolcu, Bölgesel Gelişim Ligi U-17'de sergilediği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapan, hem hızı hem de çevikliği ile ön plana çıkan Yılmaz, alt yaş kategorilerinde farkını gösterdi.

Talibi çok!

Şu anda ise kulüpsüz olan 2003 doğumlu yıldız adayı, birçok takımın da dikkatini çekmeyi başardı. Modafen'de görev yaptığı dönemde özellikle 2 ve 3. Lig takımlarının ilgisini çeken Burak Yılmaz, birçok scout ekibi tarafından izlemeye alındı. Kendisi için hazırlanan raporlar doğrultusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu öğrenilen genç oyuncu için birçok alt lig takımı devrede. Burak Yılmaz'ın, bu anlamda önümüzdeki günlerde 2 veya 3. Lig ekiplerinden birine imza atmasına kesin gözüyle bakıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan genç yıldız adayının, pandemi sürecinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Geçen sezon Modafen’de 9 maça çıkan Burak, performansı ile tam not almıştı.



