Siyah- Beyazlılar, yeni sezonda daha düşük maliyetle bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Mevcut kadroya 31 milyon Euro maaş ödeyen yönetim, kiralık sözleşmesi ve kulüple kontratı sona erecek bazı futbolcularla yollarını ayırıp bu miktarı 23 milyon Euro seviyesine indirmeyi planlıyor. Ek olarak maaşları yüksek olan yıldızlarla oturup indirim isteyecek olan idareciler, takım genelinde ücretini beklenen seviyeye düşürmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Bu doğrultuda ilk adımı atan yönetim, önceki gün takım kaptanı Burak Yılmaz’la Nevzat Demir Tesisleri’nde biraraya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer’le görüşen Burak, 2.5 milyon Euro’luk (yaklaşık 19 milyon TL) maaşında yüzde 50 indirim talep eden ikiliye, “Sadece yüzde 10’a olumlu yanıt veririm” dediği öğrenildi.

Bir şok da Necip Uysal...

Kara Kartal’a önceki başkan Fikret Orman döneminde gelen ve sözleşmesi, geçtiğimiz Ekim ayında yapılan seçim öncesinde uzatılan Burak’ın, sadece 250 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) indirime gidebileceğini açıklaması sonrası taraflar arasında iplerin gerildiği konuşuluyor. 17 milyon TL’lik talebi bulunan Burak’a ek olarak Necip Uysal’la da bir görüşme gerçekleştiren yönetim, 1.4 milyon Euro (10.6 milyon TL) maaşı bulunan oyuncunun, “İndirim yapmaya hazırım. 4 milyon TL’ye oynarım” teklifine, ‘2 milyon TL’ önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Çebi sert sözler söylemişti

Burak Yılmaz, Galatasaray’da oynadığı zamanda o dönem Beşiktaş İkinci Başkanı olan Ahmet Nur Çebi, bir derbi sonrasında tecrübeli golcüyle alakalı olarak sert ifadeler kullanmıştı. Çebi, “Burak Yılmaz, penaltı pozisyonunda kendisini yere attı. Ben ona futbolcu bile demeye utanıyorum. Arkadaşlarının emeğini çaldı” sözlerini sarf etmişti. Ek olarak Burak Yılmaz’ın, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da oynadığı dönemde Kara Kartal’ın transfer gündemine gelmesiyle ilgili sorulan bir soruya Ahmet Nur Çebi bu kez, “O kim? Ben tanımıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ta başkanlık koltuğuna oturması sonrasında Burak Yılmaz için, “Bugün itibarıyla Burak’ın çok değiştiğini görüyorum. Eski Burak olsaydı ona taviz göstermezdim. Belki kendisi değişmedim diyecektir ama ben değiştiğini düşünüyorum. Artık başımızın üstünde yeri var” demişti.

Yayına çıkmadı!

Beşiktaş Kulübü’nün futbolcularla yaptığı Instagram yayını programında dün soruları yanıtlaması beklenen Burak’ın, maaş konusunda yaşanan fikir ayrılığı sebebiyle bu konuda geri adım attığı bildirildi.

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