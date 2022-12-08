Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Kadrosunda Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup gibi yıldızları bulunduran Hollanda ekibi, hazırlık maçında Adana Demirspor'u mağlup etti.





Takımın önemli yıldızlarından Burak Yılmaz basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları;

"GALATASARAY BENİ AVRUPA ÇAPINDA BİR OYUNCU YAPTI"

“Her yerde şansını kullanmış ve başaramamış bir Burak Yılmaz'a Şenol Güneş, güvendi ve beni Türk Futboluna kazandırdı. Galatasaray ise beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ’den de ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem.”

"HARİKA BİR KARİYERİM OLDU"

"Harika bir kariyerim oldu, başarının en üst noktalarını gördüm. O zamanlar şimdiki aklım olsaydı en azından Beşiktaş'tan gönderilmezdim diye düşünüyorum."





"BAMBAŞKA OLABİLİRDİ"

"Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 20'li yaşlardaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi."

BURAK'TAN YABANCI SINIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu anda bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi? Yabancı sınırı olmasın diyorsanız o zaman 'neden genç futbolcu çıkmıyor, neden Milli Takım başarılı olamıyor' dememelisiniz."





"YABANCI BAŞKAN DA OLSUN"

"Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın."