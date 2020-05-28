Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolseverlerin kafasını karıştıracak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, kişisel instagram hesabının story alanından paylaşımda bulunurken, tesislerde fizyoterapist ile yapacağı çalışma öncesindeki bir anı paylaştı.

Burak yaptığı paylaşımın üzerine ise, "Bugün daha ilk idman. Haziran 12'ye yetişir mi sanmam" yazarak, cümlesinin sonuna gülücük ikonu koydu.

Deneyimli futbolcunun yaptığı paylaşımla neyi kastettiği anlaşılamadı. Zira Burak daha önce hem bireysel olarak hem de takım çalışmalarında yer almıştı.