Attığı goller ve gösterdiği performans ile Lille'in Fransa Ligue 1'de son haftaya lider girmesinde önemli bir katkı sağlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Takımda kalmak istediğini dile getiren yıldız futbolcu transferi konusunda, "İki yıllık bir sözleşmem var. İster birinci ister ikinci bitirelim, çok güzel bir yıl geçirmiş olacağız. Kontratta hala bir yılım var, buradayım" ifadelerini kullandı.









Türkiye'ye döneceği konuşuluyordu

Bu sezon Lille'nin gol yükünü çeken 35 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Türkiye'ye transfer olabileceği konuşuluyordu.