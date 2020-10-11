Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydederken, Rusya'nın golü Miranchuk'tan geldi. Milliler, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılırken son dakikalarda oyundan alınan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Oyundan alınması nedeniyle bir hayli kızgın görünen tecrübeli futbolcunun Şenol Güneş'e ''Hocam maç bitti ya!'' şeklinde tepki göstermesi yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.