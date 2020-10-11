Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e tepki: Hocam maç bitti ya!

Son dakika haberi: Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Rusya ile 1-1 berabere kaldığımız maçın son dakikasında kenara alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

11 Ekim 2020, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e tepki: Hocam maç bitti ya!

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ay-Yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydederken, Rusya'nın golü Miranchuk'tan geldi. Milliler, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılırken son dakikalarda oyundan alınan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Oyundan alınması nedeniyle bir hayli kızgın görünen tecrübeli futbolcunun Şenol Güneş'e ''Hocam maç bitti ya!'' şeklinde tepki göstermesi yayıncı kuruluşun kamerasına yansıdı.

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