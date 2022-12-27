Beşiktaş , Fenerbahçe , Trabzonspor ve Galatasaray ... Süper Lig'de dört büyük kulüpte de görev yaptı, A Milli Takım'ın en büyük golcüleri arasına adını yazdırdı, 35 yaşında ilk Avrupa tecrübesinde Lille'le, sermaye devi PSG önünde kendi önderliğinde şampiyonluk yaşayarak tarih yazdı. O kim mi? Elbette Burak Yılmaz...





Sosyal medya hesabından yayın açtı

Şu sıralar futbolculuk yaşantısını Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren 37 yaşındaki oyuncu kişisel sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Taraftarlar ve hayranlarıyla sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yıldız futbolcu kendisine sorulan başlıca soruları yanıtladı.

'Küfürlü mesajlar geldi ama canları sağ olsun'

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz karşısında kaçırdığı penaltının sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, "Penaltıyı kaçırınca çok üzüldüm. Dünya Kupası'nı izlerken Türkiye'deki tüm insanlardan çok küfürlü mesajlar geldi ama hepsinin canı sağ olsun. Hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden biriydi. Üzdüğüm insanlardan tekrar özür diliyorum" dedi.

İlgili Haberler Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! Listeye Arda Güler damgası





'Schalke'ye attığım golü unutamam'

'Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde attığın en güzel gol hangisiydi?' sorusuna da Burak Yılmaz, "Hepsi çok güzeldi ama Schalke'ye attığım golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol içerideki Schalke golüydü" ifadelerini kullandı.

'Şenol Güneş'le bambaşka bir Burak Yılmaz oldu'

Başarılı golcü, '2010 yılından öncesi ve sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark ne?' sorusunda ise Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı. Yılmaz, "2010 yılı öncesinde futbolu fazla önemsemiyordum. 2010'dan sonra Şenol Güneş ile tanışınca hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım. Bambaşka bir Burak Yılmaz oldu" yorumunu yaptı.



