Lecce-Burak Yılmaz- Beşiktaş üçgeninde golcü futbolcu aradan sıyrıldı, iki kulüp karşı karşıya kaldı…

Ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak istemeyen ancak 33 yaşında olduğu için kariyerine Avrupa deneyimi eklemeye sıcak bakan Burak için son sözü Beşiktaş kulübü söyleyecek. Golcü futbolcuya 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro teklif eden Lecce, "Kulübümle anlaşın" yanıtını almıştı.

Burak'ın, Beşiktaş yönetimine de "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan aldığı oyuncusunun performansından memnun kalmıştı.

Beşiktaş, 15 Süper Lig maçında 11 gol atan oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis istiyor. (Sabah)