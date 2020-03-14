Burak Yılmaz’dan golcüsü yok!

Beşiktaşl’ın yıldız forveti Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla son 2 karşılaşmada 3 gollük performans ortaya koyarak formunun zirvesinde olduğunu göstermişti. Galatasaray’la yarın akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanacak derbi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da gollerini sürdüren Burak, etkili görüntüsüyle teknik ekibi sevindiriyor.

Başarılı futbolcunun, çift kale maçlarda golleriyle ön plana çıkıp diğer tüm forvet hattındaki takım arkadaşlarını gölgesinde bıraktığı kaydedildi.