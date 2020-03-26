Burak Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı!
Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri devam eden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın virüsü yenmek üzere olduğunu söyledi.
Şahsi Instagram hesabından bir açıklama yapan Siyah-Beyazlı futbolcu, “Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar, bundan eminim. Biz millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı.