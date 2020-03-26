Şahsi Instagram hesabından bir açıklama yapan Siyah-Beyazlı futbolcu, “Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar, bundan eminim. Biz millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı.