Siyah-Beyazlılar'da kaptan Burak Yılmaz , kulübün resmi İnstagram hesabında canlı yayına katıldı. Her fırsatta Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren 34 yaşındaki golcü, "Benim Beşiktaşlılığım babadan geliyor. Babam da Beşiktaş’ta forma giydi. Bana da nasip oldu. Kaptanlığa kadar geldik ve bu konuda çok mutluyum. Antalyaspor’da Süper Lig’e çıktığımız zaman başkanımız Menderes Türel beni çağırmıştı, “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor seni istiyor. Sen bizim evladımızsın, altyapımızdan yetiştin. Sen nereye gitmek istiyorsan seni oraya vereceğim" dedi. Ben de "Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’la görüşmenize gerek yok, beni Beşiktaş’a verin" dedim ve transferim gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.

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'Kimse istemiyorken aldılar'

Trabzonspor ve Galatasaray'da armayı öpmesinin eleştirilmesi üzerine Milli forvet, "Benim Beşiktaşlılığım sorgulanmasın. Kimse beni istemiyorken, Trabzonspor beni aldı. Belki ikinci lige gidecek adamdım ama beni alıp, tekrardan Türk Futbolu’na kazandırdılar. Sonra Galatasaray’a gittim ve Avrupa kapısı açıldı bana. Onlar beni Avrupa çapında futbolcu yaptı. Onların da formasını öpmüşümdür. Ama 2 camia da benim Beşiktaşlı olduğumu ve orada oynarken bile evde Beşiktaş maçı izlediğimi bilirler" ifadelerini kullandı.

'Para konuşan vicdansızdır'

Yönetimin indirim talebini kabul etmediği iddialarına da değinen Burak, "Bu durumda benim parayla alakalı konuşmam mümkün değil. Ben böyle bir insan değilim, böyle bir insan da vicdansızdır. Geçmişe dair yüklü alacağım var, bunu ileri tarihe erteledik, bunu konuştuk. Yaklaşık 5-6 gün önce başkanımızı gördüğümde, 'Başkanım benden yana bir şey varsa, her zaman yanınızdayım, bir şeye ihtiyaç varsa ben her zaman sizinleyim, bunu bilin' dedim. Daha ne yapabilirim? Ne parası, ne pulu! Kaptan olarak elimi taşın altına koymaya hazırım. Geçmişte de böyle gündeme gelmiştim. Yüzde sıfır hatam vardı o dönemde. Futbolu bitirdikten sonra bunu da net şekilde anlatacağım, herkes bilsin diye. O zaman da 'Biz bu çocuğa ayıp etmişiz' diyecekler" yorumunu yaptı.

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"Hocalık yapacağım"

"Türkiye’nin en büyük hocalarıyla çalıştım, yabancı önemli hocalarla çalıştım ve hepsinden de bir şeyler öğrendim. Kariyerimden sonra mutlaka futbolun içinde kalacağım. Sevdiğim güvendiğim abilerim, arkadaşlarım benim hocalık yapabileceğimi düşünüyorlar, ben de öyle düşünmeye başladım."

"İşimizi çok özledik"

"Böyle bir süreç başımıza ilk kez geliyor. Burada ne kadar dirayetli, inatçı olursak, bu işi yakın süreçte halledeceğimizi düşünüyorum. İnşallah Ramazan ayında bu illet başımızdan gidecektir. Belki de hayatımda ilk kez bu kadar evde oturuyorum. 35 gündür evdeyim. Ama artık işimizi çok özledik. Psikolojik olarak da yorulduk"

"Sergen Hoca beni şaşırttı"

﻿﻿"﻿﻿﻿Sergen Hoca'yı da küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor."

"Çin'den çok hastalık gelir"

"Çin'de yaşamış biri olarak söylüyorum oradan daha çok hastalık gelir. Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu."

"Boateng inanamadı"

"İnönü benim için çok başkaydı, çok özeldi. Şimdi Vodafone Park’a geçtik ve mutlaka bu kulüp ilerleyen senelerde bunun da üzerine çıkacaktır. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel taraftar ve en güzel stadyum. İlk geldiğinde Boateng inanamadı. Sergen hoca yeni gelmiş, stat tam dolu. Boateng de gol attı ve maçtan sonra 'Ben bu kadar beklemiyordum. İnanılmazdı. Burada kalmak istiyorum' dedi"