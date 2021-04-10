Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım: 6 kaldı!
Lille forması altında bu sezon 10 gol atan ve takımın en golcü iki oyuncusundan biri olan Burak Yılmaz, Metz maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı. Lider konumda bulunan Lille, kalan 6 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Burak Yılmaz bu duruma göndermede bulundu ve İngilizce 'Last 6' ifadesini yazdı
Ligue 1'de geçen hafta PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille, bu haftada Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleri ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirvede yerini korudu. Lider konumda bulunan Lille, kalan 6 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Burak Yılmaz ise bu duruma göndermede bulundu ve İngilizce 'Last 6' ifadesini yazıp şampiyonluğa konsantre olduklarını ima etmiş oldu
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İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı