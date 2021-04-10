Ligue 1'de geçen hafta PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille, bu haftada Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleri ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirvede yerini korudu. Lider konumda bulunan Lille, kalan 6 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Burak Yılmaz ise bu duruma göndermede bulundu ve İngilizce 'Last 6' ifadesini yazıp şampiyonluğa konsantre olduklarını ima etmiş oldu





İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı



