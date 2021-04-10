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Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım: 6 kaldı!

Lille forması altında bu sezon 10 gol atan ve takımın en golcü iki oyuncusundan biri olan Burak Yılmaz, Metz maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı. Lider konumda bulunan Lille, kalan 6 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Burak Yılmaz bu duruma göndermede bulundu ve İngilizce 'Last 6' ifadesini yazdı

10 Nisan 2021, Cumartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım: 6 kaldı!

Ligue 1'de geçen hafta PSG karşısında kazanıp yeniden lider olan Lille, bu haftada Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleri ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirvede yerini korudu. Lider konumda bulunan Lille, kalan 6 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Burak Yılmaz ise bu duruma göndermede bulundu ve İngilizce 'Last 6' ifadesini yazıp şampiyonluğa konsantre olduklarını ima etmiş oldu

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ÖZET | Metz - Lille maç sonucu: 0-2


İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı


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