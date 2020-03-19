Beşiktaş'ın kaptanlarından Burak Yılmaz, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sıkıntının aşılması için insanların evinde kalmasına yönelik 'evdekal' kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi.

Süper Lig dahil tüm futbol ve spor müsabakalarının ertelenmesi ile birlikte oyuncuların tamamı evlerinde kaldı. Burak Yılmaz da bu paylaşımında eşi ve küçük kızları ile evinden bir kareyi hesabından paylaştı.









İşte Burak Yılmaz'ın paylaşımı