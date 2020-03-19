Burak Yılmaz'dan 'evdekal' paylaşımı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Burak Yılmaz, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sıkıntının aşılması için insanların evinde kalmasına yönelik 'evdekal' kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi

19 Mart 2020, Perşembe 21:29 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'dan 'evdekal' paylaşımı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Burak Yılmaz, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sıkıntının aşılması için insanların evinde kalmasına yönelik 'evdekal' kampanyasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi.

Süper Lig dahil tüm futbol ve spor müsabakalarının ertelenmesi ile birlikte oyuncuların tamamı evlerinde kaldı. Burak Yılmaz da bu paylaşımında eşi ve küçük kızları ile evinden bir kareyi hesabından paylaştı.


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