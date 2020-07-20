Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek Avrupa şansını sürdürdü. Siyah beyazlıların golcüsü ve kaptanı Burak Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın maç sonu sözleri:

Mutluyum. Kovid süresince ne kadar fit kalabildik ne kadar kendi sağlığımıza özen gösterebildik o tartışılır. Elimden geldiğince fit kalmaya çalıştım. Sıkıntılı bir 14 günlük karantina sürecim de oldu. Onları atlatıp tekrar sahaya dönmek içimdeki futbol sevgisiyle alakalı. Ben bu takımın kaptanıyım. Ama ne olursa olsun, bunların yanında iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyorum. Üçüncülük bize yakışmaz, dördüncülük bize yakışmaz. Bizim her zaman şampiyonluğa oynanmamız gerekiyor. Şu anda önümüzde 3.lük hedefi var. Bunu kovalayacağız.

Ben Kovid'ten sonraki performansımdan mutluyum ama ne olursa olsun bu bize yetmez, bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz.

Bugün derbiydi kazandık, mutluyuz. Fenerbahçe'nin durumu, Beşiktaş'ın durumu hiçbir zaman önemli değildir, derbi her zaman derbidir. Bugün kazandığımız için mutluyuz.

Ben takımla sadece bir antrenman yapabildim. Bugün oynadım. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum, gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Okan ağabeyi, Başakşehir ailesini, tebrik ederim. İnşallah Allah bize de yaşatır o şampiyonluğu...

Çok söylemek istediğim şeyler var ama şu an değil. Şu anda ben birleştirici, bağdaştırıcı konumdayım. O yüzden bazı şeyleri açarak gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Ama söylemek istediğim çok şey var, bunları da yeri geldiğinde söyleyeceğim.