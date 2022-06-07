Beşiktaş 'ta golcü arayışları bütün hızıyla devam ederken çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların şu anda bir numaralı santrfor adayı Wout Weghorst. Senelik ücretin ödenmesi konusunda Burnley ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Weghorst tarafında bu gelişmeler yaşanırken alternatif golcü konusunda savaş başladı. Burak Yılmaz kendisinin yerine Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'la ilgilenen siyah beyazlı yönetime haber gönderdi. Üstelik cazip bir paket teklif hâlinde...

SON SÖZ ISMAEL'İN

Futbolu siyah beyazlı kulüpte bırakmayı hedefleyen 36 yaşındaki golcü, daha sonra da Beşiktaş'a teknik adam olarak hizmet vermeye devam etmek istiyor. Beşiktaş kongre üyesi de olan yıldız oyuncu, kendisinin tercih edilmesinin ekonomik olarak da avantajlı olacağını iletti. Cenk Tosun gibi üçüncü defa Beşiktaş'a dönmek isteyen Burak Yılmaz "Yıllık ücreti siz belirleyin" dedi. Bu ilginç teklif üzerine Cenk Tosun'la yapılan görüşmeler beklemeye alındı. Valerien Ismael ile yapılacak görüşmenin ardından son karar verilecek.

BURAK YILMAZ DAHA SAĞLAM

Beşiktaş'a dönmek isteyen Cenk Tosun son üç sezonda fazla forma şansı bulamamış olmasına rağmen çok sayıda sakatlık yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda üç ciddi sakatlık geçirdi ve toplamda 508 gün sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz ise sürekli forma şansı buldu ve sadece 54 gün sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşadı.

Kaynak: Türkiye







