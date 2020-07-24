Burak Yılmaz ile ilgili geçtiğimiz günlerde Lille'den teklif aldığına dair haberler çıkmış ve golcü futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılma süreci bu haberler sonrasında başlamıştı. Burak, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek bonservisini istemişti. Bu gelişmelerin ardından siyah beyazlı yönetim alacaklarından vazgeçen Burak'a gitmesi için izin vermişti.

Kartal'ın bugünkü antrenmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan milli yıldız, sosyal medyadan da ayrılığı sonrası açıklamalarda buludu.

Golcü yıldız "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş da oynamama gerek yok dışardan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım,herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle veda mesajı yayınladı.