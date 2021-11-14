Ay-Yıldızlılar'ın, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki en golcü ismi, 5 golle Burak Yılmaz'dı. Deplasmanda 2-1 kazanılan kritik Letonya karşılaşmasında son anlardaki penaltı golüyle Milliler'in, finallere gitme umudunu sürdürmesini sağlayan Burak, Cebelitarık karşılaşmasında golleriyle değil, paslarıyla ön plana çıktı. 36 yaşındaki yıldızımız, pozisyonlara girdi ama ofsaytlardan da ilk devrede kaçamadı. Ancak Burak, önce Kerem Aktürkoğlu'nun perdeyi açan golünde asisti yaptı. Tecrübesini oyunda kaldığı süre boyunca konuşturan tecrübeli futbolcu, Halil Dervişoğlu'nun attığı iki golde de pasları verdi.

20. kez kaptan çıktı

Böylece Burak, 8 Haziran 2005'te 6-0 (d) kazanılan Kazakistan maçında 3 asist yapan Gökdeniz Karadeniz'den sonra bunu başaran ilk Milli oyuncu oldu. Ayrıca yıldız oyuncumuz, 20. kez kaptan olarak sahaya çıkarak, Rüştü Reçber ve Rıza Çalımbay'ı yakalayarak, bu listede 10. sırada yer aldı. Deneyimli forvetimiz, 68. dakikada ise yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Aslıhan Çil