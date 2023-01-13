Futbol kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren ve uzun vadeli bir proje doğrultusunda Sittard'a imza atan Burak Yılmaz 2 yıllık futbolculuk kariyeri sonrasında 3 sene de teknik direktör olarak Hollanda ekibinde görev yapacak. Türk futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan ve çok da rastlamadığımız bir kontrata imza atan Burak Yılmaz kişisel sosyal medya hesabından yine bir soru-cevap videosu yaptı. Daha önce yaptığı bu etkinlik inanılmaz ilgi görürken 37 yaşındaki futbolcu diğer soruları da yanıtsız bırakmamak adına 2. bölümü çekti.

'7 bana uğursuz geliyordu'

Tecrübeli oyuncu, 'Neden 17 numara?' sorusuna, " Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de 7 numara giydim ama iki takımdan gönderildim. Bana uğursuz geldiğini düşündüm. Trabzonspor 'a gidince 'Sana 7 numara ayırdık' dediler ama ben istemedim hatta '7 olmasın da kaç olursa olsun' dedim. '17 olur mu?' dediler. 17 aldım ve büyük başarılar yakalayınca benim numaram oldu" yanıtını verdi.





'Çin'de Türk aşçım vardı'

Yıldız futbolcuya, 'Çin'de yediğin en ilginç yemek neydi?' sorusu da soruldu. Fortuna Sittard'ın başarılı oyuncusu, "Çok değişik ve ilginç yemekler vardı. Kedisinden, köpeğine, faresine kadar her şey vardı ama tabii ben hiçbirini yemedim. Türk aşçım vardı, Türk yemekleri yedim" dedi.

'Umarım her şey güzel gider'

'Fortuna Sittard'da oynamaktan mutlu musun?' sorusunu da Burak, "Hollanda'da olmaktan dolayı ben ve ailem çok mutluyuz. Takım ve benim için çok büyük ve uzun bir proje. Umarım her şey güzel gider" şeklinde cevapladı.





'Her diziyi her filmi izlemeye çalışıyorum'

Başarılı forvet, 'Sinemayla aran nasıl, hangi tür filmleri izlersin?' şeklinde gelen soruya da, "Sinemayla aram iyi. Her türlü dizi ve filmi takip etmeye çalışıyorum. Hepsini izlemeye çalışıyorum" yorumunu yaptı.

'İkisinin de önü açık'

Burak Yılmaz'a, gelecek vaadeden milli futbolcularımızla alakalı, 'Emirhan İlkhan ve Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun?' sorusu soruldu. Golcü oyuncu da, "Arda Güler ve Emirhan İlkhan için iyi şeyler düşünüyorum. Emirhan, Avrupa'ya giderek kendini koruma altına aldı. Arda'ya ise hem 'O istiyor, bu istiyor' haberleriyle hem 'Türk Messi' benzetmeleriyle hem de oynatmayarak onun kariyerine çok zarar verdiğimizi düşünüyorum. Arda'yı oynatarak değerine değer katmalıyız. İkisinin de önü açık. Allah kaza bela vermesin. Nazar değmesin" açıklamasını yaptı.



