Burak Yılmaz'da flaş gelişme: Seve seve giderim!

Beşiktaş'a göz kırpan Burak Yılmaz'ın yakın çevresine "Şartlar oluşursa seve seve giderim" dediği belirtildi. Kulüpler arasında da dirsek teması başladı.

06 Aralık 2018, Perşembe 07:50
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Burak Yılmaz'da flaş gelişme: Seve seve giderim!

Gol sıkıntısına çözüm arayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından ismi Başakşehir ve Beşiktaş'la anılan deneyimli forvet, siyah beyazlı formayı yeniden giymeye hazır. Başkan Fikret Orman'ın "Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Giderken de ihanet etmedi" demesi, Burak'ı dönüş konusunda umutlandırdı.

Golcü futbolcunun yakın arkadaşlarına "Fikret Orman'ın sözleri beni çok mutlu etti. Şartlar oluşursa seve seve giderim. Ben zaten Beşiktaşlıyım" dediği öğrenildi.

Orman ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmeleri bekleniyor. Bordo mavililer, golcünün yıllık 3.5 milyon euroluk maliyetinden kurtulmak istiyor. Kartal'ın da Burak'a sezon sonuna kadar 1 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Sözcü

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