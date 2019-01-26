Beşiktaş’ın devre arasında Trabzon’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’a Beşiktaş taraftarının tepkisi sürüyor. İkinci yarının ilk maçında, geçtiğimiz hafta Akhisar deplasmanında forma giyen yıldız oyuncuya deplasmanda takımlarını desteklemek için gelen Beşiktaş taraftarı büyük tepki göstermişti. Topu ayağına her alışında ıslıklanan Burak, 64. dakikada yerini Larin’e bırakmıştı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş’in deneyimli oyuncuya destek mesajları da Beşiktaş taraftarının Burak’a olan bakışını değiştirmedi. 2 Aralık 2007’deki Rize maçından 12 yıl, yani 4 bin 72 gün sonra Siyah- Beyazlı formayla Dolmabahçe’ye çıkan Burak’ın adı anons edilince tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

60’ta Caner ile değişti

Isınma hareketleri yapılırken de yıldız oyuncuya tepkiler vardı. Bir kısmın ise şut çalışması sırasında attığı goller sonrası Burak’a alkışlarla destek vermesi dikkat çekti. Karşılaşmaya gergin bir atmosferde başlayan yıldız oyuncu hücumda etkili olamazken ilk yarıda gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Trabzon’dan 3 sarı kartı olan ve Jasmin Scuk’a müdahalesi sonrası sarı kartla cezalandırılan Burak Yılmaz önümüzdeki hafta Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Taraftarıyla yıldızı barışmayan Burak’ı teknik direktör Şenol Güneş 60. dakikada Caner Erkin ile değişirdi. Yıldız oyuncu çıkarken de bir grup tepki gösterdi.