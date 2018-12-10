Beşiktaş, ligdeki son maçında Alanyaspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kalırken forvet hattındaki sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Karşılaşma boyunca 25 orta yapmasına rağmen sonuç alamayan, 9 şutun sadece 3’ünde isabet sağlayan siyah-beyazlıların ileri uçtaki yetersizliği keyifleri iyice kaçırdı. Sezon başında İspanyol golcüsü Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr’a gönderen siyah-beyazlılar, İspanyol forvetin yerini dolduramadı.

Kadroda bulunan Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek gibi golcüler ligde geride kalan 15 maçta şu ana kadar toplam 6 gol atarken, genç Güven 2 kez fileleri sarstı. Gelinen nokta, ara transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapılması zorunluğu olarak ortaya çıkarken, siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden olan Burak Yılmaz ile yeniden temas kurdukları ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuya son teklifini sunduğu belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Siyah-beyazlı yönetim, Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak’tan bordo-mavili kulüpten alacaklarına karşılık bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi. Tarafların sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda karşılıklı olarak beklentilerini masaya yatırdıkları belirtildi. Trabzonspor’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Burak, sezon başına 3 milyon 550 bin Euro nakit ücret alıyor.

Siyah-beyazlıların ise oyuncuya sezonun ikinci yarısı ile gelecek sezonu kapsayan ve 2020-2022 sezonu için de opsiyon içeren bir sözleşme sundukları, yıllık ücret olarak 1.8 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Burak’ın düşünmek için süre istediği belirtilirken, teknik direktör Şenol Güneş’le çalışacak olmanın yanı sıra Avrupa’da oynama ihtimalinin bulunmasının da oyuncunun siyah-beyazlılara olumlu yaklaşmasında önemli etkenler olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak