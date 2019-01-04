İkinci yarı hazırlıkları doğrultusunda Antalya’da kampa giren Beşiktaş, dün öğlen saatlerinde şehre ayak bastı. Siyah- Beyazlı takımı, havalimanında yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu karşılarken, beklenmedik bir olay yaşandı. Kartal’ın transferinde geri sayıma geçtiği ve yakın zamanda resmen açıklayacağı Burak Yılmaz’a taraftarlar ciddi tepki gösterdi. Oyuncular ve teknik heyet otobüse geçerken, “Hırsız Burak” ve “Burak’ı istemiyoruz” tezahüratları yapan taraftarlar, sosyal medyada da örgütleniyor. Beşiktaşlılar’ın çok büyük bir bölümü Burak’ı takımda görmek istemezken, Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş ise tansiyonu düşürmek adına 3’lü basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyor.

Daha az maaşa geliyor

Burak Yılmaz transferi resmen duyurulduktan sonra Başkan Orman ve Şenol Güneş’in, milli futbolcuyla objektiflerin karşısına geçeceği öğrenildi. Çin’den de teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ı tercih edecek olan Burak, Trabzonspor’da kazandığı ücretin de daha azını kabul etti. Trabzonspor’da yıllık garanti maaşı 3 milyon 550 bin Euro olan Burak, bonuslarla birlikte yaklaşık 4.5 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş ise tecrübeli santrforu yıllık 2.5 milyon Euro’ya ikna etti.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudular Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: "Hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu"