Hollanda karşısında yaptığı hat-trickle coşan Burak Yılmaz’ın kariyerinde Şenol Güneş’in büyük bir etkisi bulunuyor. Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde tecrübeli forvete adeta ince dokunuşlar yapan Güneş, öğrencisinin gelişiminde büyük pay sahibi oldu. İlk olarak 2010’da Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’a gelmesini sağlayarak gol kralı bir forvet olmasına katkı veren tecrübeli teknik adam, şimdi de milli takımda destek çıkıyor.

Milli takıma kaptan oldu

2 yıl önce de Burak’ın Beşiktaş’a geri dönmesinde pay sahibi olan Şenol Güneş, Lille’de yakaladığı müthiş başarının önünü açtı. Son 4 senedir de 35 yaşındaki forvetin yeniden ay-yıldızlı forma altında olmasını sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, EURO 2020’ye giden yolda ve şimdi 2022 Dünya Kupası elemelerinde yakından tanıdığı oyuncusuna kaptanlığı verdi. Şenol Güneş ile milli takım kariyerinde 27. golünü kaydeden Burak Yılmaz tarihe geçti.

Kral yaptı!

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyeri boyunca Şenol Güneş’le 119 resmi maça çıktı, 74 gol atıp 16 asist yaptı. Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş ve A Milli Takım formaları altında tecrübeli teknik adamla çalıştı. Deneyimli yıldızın kariyerinde en başarılı olduğu teknik direktör Şenol Güneş oldu. Özellikle 2011-12 sezonunda Trabzonspor’da lig maçlarında 33 gol atarak gol krallığını kapmıştı.

Lille’den tebrik

Fransa Ligue 1’de Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Lille, golcü oyuncuyu tebrik etti. Lille’in resmi sosyal medya hesaplarında, “Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!” mesajı paylaşıldı, sevinç fotoğrafları yayınlandı.

‘Burak’ın maçıydı’

2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda’ya karşı attığı 3 golle Türkiye’ye 4-2’lik zafer kazandıran Burak Yılmaz, Avrupa’da da çok konuşuldu. Başarılı futbolcu başta Fransa olmak üzere Avrupa’da ve haber ajanslarında ön plana çıkarıldı. L’Equipe, “Türkiye, Hollanda’yı Burak Yılmaz’ın hat-trick’i sayesinde mağlup etti Bu maç Burak’ın maçıydı” dedi.

Hollanda şaşkın

Hollanda Devlet Kanalı NOS, “Yaşlı Burak Yılmaz fark yarattı. Portakallar Türkiye’de kendini rezil etti” ifadelerini kullandı. Reuters da geçtiği haberde, “Emektar kaptan Burak Yılmaz hat-trick yaparak Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Türkiye’nin çarpıcı iç saha performansını sağladı” bilgilerini paylaştı. AP ve AFP de Burak’ın hat-tricikine vurgu yaptı. (Skorer)