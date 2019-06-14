Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve burada teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde harika bir sezon geçiren Burak Yılmaz’ın peşine, İtalyan ekipleri düştü. Geçen sezon kötü bir sezon geçiren ve hocalığını Vincenzo Montella’nın yaptığı Fiorentina’nın, gelecek sezon daha başarılı olmak adına Burak’ı da transfer listesine aldığı öğrenildi.

Montella’nın, hem Beşiktaş’ta hem de daha sonra A Milli Takımımız’ın Fransa’yı 2-0 yendiği Euro 2020 elemeleri maçında ortaya koyduğu futboldan çok etkilendiği ifade edildi.

Sözleşmesi 2020’ye kadar

Mor Menekşeler’in, önümüzdeki günlerde resmi teklifini menacerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a ileteceği bildirildi. Bu arada Çizme’nin bir diğer ekibi olan ve önümüzdeki sezon İtalya Ligi Serie A’da mücadele edecek olan Lecce’nin de, 33 yaşındaki forveti almak istediği öne sürüldü.

İtalyan spor kanalı Sportitalia, Lecce’nin Kara Kartallar’la görüşmelere başladığını da vurguladı.

Burak’ın gelen tekliflerden haberi olduğu, ancak kızları ile birlikte İstanbul’da kurduğu düzeni bozmak istemediği konuşuluyor. Yönetimin ve yeni hoca Abdullah Avcı’nın da çok iyi bir bonservis bedeli teklif edilmemesi durumunda, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan tecrübeli forveti bırakmayacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.

Ömer Necati Albayrak