Bu sezon Siyah-Beyazlılar'ı hücumda adeta tek başına taşıyan Burak Yılmaz'ın, takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Siyah- Beyazlılar'da maaşların bir süredir ödenmemesi sebebiyle rahatsız olduğu konuşulan Burak'ın, menaceri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi. 35 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar en ciddi teklifin, kadrosunda Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille'den geldiği öğrenildi. Özellikle Lille'in Sportif Direktörü Luis Campos'un tecrübeli golcüyü çok beğendiği ve hatta İstanbul'a gelerek, Beşiktaş'ın kaptanıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alacakları bulunuyor

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz’ın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala bonservisini alması ve serbest kalması durumunda Lille'e gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından bu transferin geleceğinin de netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Burak Yılmaz, takımına 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı

İbrahim Alioğlu