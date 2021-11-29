35 yaşında Avrupa'ya giden ve ilk döneminde Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla, sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz söz konusu müthiş sezonda 18 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da görev yaptığı Lille bu sezon düşüş yaşarken, Burak Yılmaz'ın da oyunu eleştirilmeye başlandı.

Bu sezon 18 maçta 4 gol, 4 asistle oynayan ve zaman zaman Fransız taraftarların hedef tahtası haline gelen 36 yaşındaki forvete, hocası Jocelyn Gourvennec'ten destek geldi. Fransız çalıştırıcı, Nantes ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında tecrübeli golcüyü bir golfçüye benzettiğini söyledi.

İşte Gourvennec'in o açıklamaları:

"Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetimizden ötürü çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Üstelik attığımız gole de katkıda bulundu. Şu anda verimlilik arayışında. Antrenmanlardan sonra çok şey yapıyor, bir golfçü gibi sürekli vuruş tekrarı yapıyor. Oyun akışını geri kazanmak için çalışıyor. Golfçü değilim ama çevikliğini ve becerisini yeniden kazanması için onu izliyorum. Bir santrforun gol atmadığı bir zamanda hüsrana uğraması normal."