Burak Yılmaz’a durmak yok!

Milli arayı çalışarak değerlendiren Burak Yılmaz, yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. Yıldız futbolcu, takıma geri dönmek için geri sayımda...

05 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Burak Yılmaz’a durmak yok!

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın Avusturya kampında sağ ayağından sakatlık yaşamıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde ayağına aldığı darbe sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan Burak, milli arayı en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tedavisine ek olarak bireysel çalışmalarını da sürdüren başarılı futbolcunun durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. 5. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenen yıldız golcünün, Gazişehir karşılaşmasında da kulübede olabilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.


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