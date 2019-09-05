Burak Yılmaz’a durmak yok!

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’ın Avusturya kampında sağ ayağından sakatlık yaşamıştı. İtalya Serie A ekibi Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde ayağına aldığı darbe sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan Burak, milli arayı en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tedavisine ek olarak bireysel çalışmalarını da sürdüren başarılı futbolcunun durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. 5. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenen yıldız golcünün, Gazişehir karşılaşmasında da kulübede olabilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.



