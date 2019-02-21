Vodafone Park’ta oynanan son maçta Bursaspor’a 2 gol birden atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde taraftarın bir kez daha gönlünü fethetmek istiyor. Bu karşılaşmada gol atmanın kendisi ve imajı açısından çok önemli olduğunu bilen Burak, derbi öncesi özel yaşamı dahil her şeye çok dikkat ediyor. Geceleri dışarıya bile çıkmayan Burak, kafa olarak bu önemli mücadeleye tam hazır olmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de bu karşılaşma öncesi Kral golcüsünün üzerine titriyor.

TEDBİRLER ALINDI

Beşiktaş’a kadro dışı kaldığı dönemde gelen ve fi ziksel eksikliği bulunan Burak’ı zorlayıcı idmanlardan uzak tutmaya özen gösteren Güneş, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyor. Burak son idmanlardaki taktik çalışmalarda yer alacak.

Kaynak: Akşam