Siyah-Beyazlılar’a ara transfer döneminde Trabzonspor’dan transfer edilen Burak Yılmaz, ortaya koyduğu başarılı performansla kalitesini kısa süre içerisinde göstermişti. Kara Kartal’da çıktığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik görüntü ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’le yaşadığı büyük çıkışın ardından tecrübeli hocayla birlikte A Milli Takım’a dönmüştü. Ay-Yıldızlılar’ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’u 2-0 yendiği maçta 1 gol atan; Milliler’in Moldova’yı 4-0’lık skorla devirdiği mücadelede de bir asist yaparak çıkışını sürdüren tecrübeli futbolcuya, Bordo-Mavililer’den eski hocası Rıza Çalımbay’dan büyük övgü geldi.

‘Geçen sezon neden alınmadı...’

Başarılı oyuncuyla 2017-18 sezonunda birlikte çalışan Çalımbay, deneyimli ismin bu kadar başarılı performans ortaya koymasının sebebini FANATİK’e anlattı. Tecrübeli hoca, Yılmaz’ın Hollanda’dan getirttiği bir antrenörle birlikte özel olarak çalışıp formunu her zaman üst seviyede tuttuğunu söyledi. Çalımbay, “Ben performans açısından söylüyorum. Burak harbiden golcü. Bu adamdan her zaman yararlanacaksın. Mesela geçen sene Burak neden Milli Takım’a alınmıyordu, ben şaşırıyordum” sözlerini sarf etti.

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