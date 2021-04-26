Burak Yılmaz, Zlatan ve Ronaldo ile yarışıyor

Milli yıldız Burak Yılmaz, son olarak Lyon deplasmanında adeta tek başına maçı kazandırırken takımını da zirvede tuttu. PSG, Lyon, Monaco gibi rakiplerine karşı sezonun büyük bir bölümde zirvede yer alan Lille'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ile birlikte mücadele eden Burak Yılmaz takımını adeta sırtlıyor.

Ligue 1'de 24 maça çıkan ve 12 gol - 5 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz, böylece Avrupa'nın önde gelen liglerinde 35 yaş üstü gole en çok katkı veren üçüncü oyuncu oldu. Burak Yılmaz'ın önünde sadece Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo yer alıyor





Cristiano Ronaldo 25 gol - 2 asist

Juventus'un 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo bu sezon Serie A'da 25 gol atarken gol krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor. Portekizli oyuncu arkadaşlarına da 2 asist yaptı

Zlatan Ibrahimovic 15 gol - 2 asist

Milan ile sözleşmesini uzatan İsveçli Zlatan Ibrahimovic, 15 gol atıp arkadaşlarına 2 asist yaparken uzun süre takımına liderlik etti. 39 yaşındaki yıldız isim tıpkı Burak Yılmaz gibi takımını zirvede tuttu ancak sakatlığı döneminde Inter öne geçti





Burak Yılmaz 12 gol - 5 asist

Lyon deplasmanında adeta tek başına kazanan Burak Yılmaz, hem attığı 2 klas gol hem de yaptığı asist ile manşetleri süsledi. 35 yaşındaki yıldız isim 12 golle takımının en golcüsü olurken Lille'in lideri konumunda yer alıyor

Hugo Rodallega 14 gol - 3 asist

Süper Lig 'den bir yıldız listeye dahil oldu. Attığı müthiş gollerle hatırlanan Hugo Rodallega bu sezon Denizlispor adına 14 gol - 3 asistlik katkı verdi. 35 yaşındaki oyuncunun bu performansı ise yeterli olamadı

Dieumerci Mbokani 11 gol - 3 asist

35 yaşındaki deneyimli golcü Mbokani, Belçika Ligi'nde önemli bir performans gösteriyor. Royal Antwerp adına 11 gol atan Mbokani 3 kez de arkadaşlarına gol pası verdi

Fabio Quagliarella 11 gol - 2 asist

38 yaşında olmasına rağmen formunda bir şey kaybetmeyen Fabio Quagliarella bu sezon da 11 gol - 2 asist yapmayı şimdiden başardı. Geçen sezon da 11 gol atan İtalyan golcü önceki sezon Serie A'da 26 gole ulaşmıştı

Negredo ve Soldado...

Yolu bir dönem Süper Lig'den geçen ardından İspanya'ya dönen isimlerden 35 yaşındaki Negredo 7 gol - 3 asist, yine 35 yaşındaki Roberto Soldado ise sadece La Liga'da 9 gole imza attı







