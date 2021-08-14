Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Galtier'e karşı! Lille - Nice maçı hangi kanalda saat kaçta?
Lille takımı ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktör Christophe Galtier ile yollar sezon başında ayrılmıştı. Nice takımına giden deneyimli teknik adam Pierre Mauroy Stadı'na rakip olarak geliyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı bu kez Galtier'e karşı sezonun ilk galibiyeti peşinde...Heyecanı yüksek maç için Lille - Nice maçı saat kaçta? hangi kanalda? soruları gündeme geliyor. İşte Lille - Nice maçının detayları... Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Y>azıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de yer alıyor.
Ligue 1'de geçen sezon Lille takımı tarih yazmış Christophe Galtier önderliğinde şampiyonluk gelmişti. Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı önemli katkı verirken sezon sonunda flaş bir kararla teknik direktör Galtier görevinden ayrılmıştı.
İşte ilk 11'ler
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Burak Yılmaz, Timothy Weah.
Nice: Walter Benitez, Dante, Youcef Attal, Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Pablo Paulino Rosario, Mario Lemina, Justin Kluivert, Hichem Boudaoui, Dolberg, Amine Gouiri.
Burak Yılmaz golle başlamıştı
Nice takımına giden Galtier sezonun ikinci hafta maçında eski takımına konuk oluyor. Ligin ilk hafta maçında Reims ile 0-0 berabere kalan Nice karşısında Lille'in yine en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Burak Yılmaz ilk hafta maçında da son anlarda attığı golle Metz deplasmanında 1 puanı getirmişti.
Lille - Nice maçı saat kaçta? hangi kanalda?
Lille - Nice maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.