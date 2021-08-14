Ligue 1'de geçen sezon Lille takımı tarih yazmış Christophe Galtier önderliğinde şampiyonluk gelmişti. Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı önemli katkı verirken sezon sonunda flaş bir kararla teknik direktör Galtier görevinden ayrılmıştı.

İşte ilk 11'ler

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Burak Yılmaz, Timothy Weah.

Nice: Walter Benitez, Dante, Youcef Attal, Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Pablo Paulino Rosario, Mario Lemina, Justin Kluivert, Hichem Boudaoui, Dolberg, Amine Gouiri.

Burak Yılmaz golle başlamıştı

Nice takımına giden Galtier sezonun ikinci hafta maçında eski takımına konuk oluyor. Ligin ilk hafta maçında Reims ile 0-0 berabere kalan Nice karşısında Lille'in yine en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Burak Yılmaz ilk hafta maçında da son anlarda attığı golle Metz deplasmanında 1 puanı getirmişti.

Lille - Nice maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Lille - Nice maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.