Lille'in Fransa Ligue 1'de Metz'i 2-0 yendiği maçta etkili performans sergileyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, attıkları gollerle takımını galibiyete taşımayı başardı.

Milli futbolcularımız gösterdikleri başarıyla Fransa'da manşet oldular. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe, "Türk Marşı" başlığıyla verdiği haberde Burak Yılmaz ile ilgili "Kral geri döndü. Kral Burak Yılmaz" ifadelerini kullanırken Zeki Çelik'de gösterdiği performanstan dolayı övgüler yağdırdı.

Fransa'nın bir diğer basın organı Maxifoot ise "Türkler Lille'i özgürleştiriyor" başlığını kullandığı haberinde Burak Yılmaz ile ilgili "Türk forvet, çok mücadele etti. Rakip defansı yıpratmak için elinden geleni yaptı. Rakibin hatasını farkettiği zaman da golünü attı" ifadelerini kullandı.

"İyi saldırganlık gösterdi"

Fransız gazetesi bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik için ise "Türk sağ beki iyiydi. Defansif olarak düellolarda iyi saldırganlık gösterdi. Hücum açısından, uzun bir süre tehlike yaratmak isteyen tek kişiydi" yorumunda bulundu.

Maxifoot, karşılaşma sonunda futbolculara yaptığı puan değerlendirmesinde Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 6.5, Zeki Çelik'e ise 10 üzerinden 7.5 puan verdi.







