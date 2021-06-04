A Milli Futbol Takımı tarihinde 5.kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yer alacak. Euro 2016'da da kadroda yer alan ve gol kaydeden Burak Yılmaz ile Ozan Tufan bir ilki gerçekleştirmek adına turnuvada olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde iki farklı turnuvada gol atan Türk oyuncu yok. Toplamda da en çok gol atan oyuncu 3 golle Semih Şentürk oldu.

Burak Yılmaz son olarak Moldova maçında da gol attı 29 golle tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. Ozan Tufan ise Euro 2016'da attığı golden sonra açıldı ve 6 gole imza attı.

İlk 2 turnuvada sadece 3 gol var

Euro 1996'da A Milli Futbol Takımı 3 maçta da gol atamazken Euro 2000'de üç golle turnuva tamamlandı. Euro 2008'de ise A Milli Takım 8 gol attı. Semih Şentürk 3 golle ön plana çıkarken 2 kritik gol atan Nihat Kahveci yine 2 kritik gol atan Arda Turan sıralandı. Diğer golü ise Uğur Boral attı.

3 gol - Semih Şentürk

2 gol - Arda Turan, Nihat Kahveci

1 gol - Uğur Boral

Euro 2016'da 2 gol

Euro 2016'da ise A Milli Takım ilk iki maçını gol atamadan geçti. Son maçta ise önce Burak Yılmaz ardından Ozan Tufan birer gole imza atmıştı

1 gol - Burak Yılmaz

1 gol - Ozan Tufan





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr