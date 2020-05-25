Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'den flaş değişiklik kararı. Beşiktaş ile menajeri arasında yaşanan sıkıntı sonrası Dorukhan Toköz temsilcisi Nejdet Ergezen ile yolları ayırdı.

TFF'de Nejdet Ergezen'in ismi kalkarken henüz Dorukhan'ın yeni menajeri netleşmedi ancak yıldız futbolcunun Ahmet Bulut ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

Burak Yılmaz da ismi sildirdi...

Beşiktaş ile Nejdet Ergezen arasında yaşanan sıkıntı sonrası Burak Yılmaz Ergezen'in kendi menajeri olmadığını Ali Egesel ve Ogan Tarhan ile çalıştığını belirtmişti. Burak Yılmaz da Nejdet Ergezen'in futbolcusu görünmek istemediği için adını TFF'deki sayfasından kaldırttı.





Burak Yılmaz'ın TFF sayfasının eski ve yeni hali...







