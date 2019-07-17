Burak Yılmaz ve Atiba takımdan ayrı çalıştı

Antrenmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz özel programına devam ederken Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet ve koordinasyon çalışması ile 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bugün saat 18.30’da Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.