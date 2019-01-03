Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri her geçen gün artıyor. Trabzonspor'dan ayrılması an meselesi olan ve Beşiktaş'a imza atması beklenen yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

Ünlü isimlerin ve bazı futbolcuların da ev sahibi olduğu ya da kiralık olarak oturduğu Acarkent'te ev bakan Burak Yılmaz'ın yanında şu anki takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ün de olması hem şaşırttı hem dikkat çekti.

Acarkent'te bir emlakçı olan Sinan Şengül'le bir araya gelen Burak Yılmaz burada bir süre burada ev baktıktan sonra kaldıktan sonra yine Abdülkadir'le siteden ayrıldı.

Orhan Yıldırım

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