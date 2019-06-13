Burak Yılmaz transferinde son dakika! Teklife evet dedi...

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan 1,5 + 1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı, bir süredir Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce ile birlikte anılıyordu. Çizme basınından 33 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgili olarak bugün gelen bir haber ise adeta bomba etkisi yarattı.

Corriere dello Sport gazetesi ve Sportitalia kanalından Alfredo Pedulla, Lecce kulübünün Burak'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını ve Siyah Beyazlı futbolcunun da transfere sıcak baktığını yazdı. Tecrübeli santrforun İtalyan ekibine "evet" dediğinin de belirtildiği haberde transferin son derece makul bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği yorumu yapıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler