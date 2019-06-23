Serie B'de geride kalan sezonu ikinci sırada bitirerek yeniden Serie A'ya yükselen Lecce, bir süredir Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer etmeye çalışıyordu. İtalyan kulübü adına görüşmeleri yürüten isim olan sportif direktör Mauro Meluso'dan konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi. La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan Meluso, 33 yaşındaki milli futbolcunun transferi hakkında şunları kaydetti:

"Burak için teklifimizi yaptık ve şu anda Beşiktaş'tan gelecek nihai cevabı bekliyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki haftanın ilk günlerinde kararlarını bize ileteceklerdir. Oyuncuyla bir süredir görüşüyorduk. Ardından da Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldik. Şu anda ise Burak'ın çevresi, kulüp yönetimiyle yaptığımız teklifi değerlendiriyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler