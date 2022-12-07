Burak Yılmaz transfer için son kararını verdi!

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz son olarak Fransız ekibi Lille'den ayrılıp Fortuna Sittard'a transfer olmuştu.

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37 yaşındaki olmasına rağmen gollerine devam eden ve Süper Lig ekiplerinin de transfer etmek istediği Burak Yılmaz'a son olarak Adana Demirspor talip olmuştu.

BURAK, FORTUNA KARARIYLA ŞAŞIRTTI

Lille sonrası bir sonraki takımı merak edilen Burak, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.

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SÜPER LİG'DE 2 KEZ GOL KRALI OLDU

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 2 kez gol krallığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarınsa Süper Lig'in en golcü ismi oldu.

ADANA DEMİRSPOR NABIZ YOKLADI

Fortuna'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Burak Yılmaz için Adana Demirspor devreye girmiş ve yıldız golcüye Türkiye'ye dönme kararını sordu.

BURAK YILMAZ KAPILARI KAPATTI

Fanatik'in edindiği bilgire göre; yeniden Türkiye'ye döneceği konuşulan, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile adı anılan Burak Yılmaz dönüş kapılarını kapattı.

TEKLİFLERİ REDDEDİP TEŞEKKÜR EDİYOR

Deneyimli oyuncu tamamen Hollanda'ya yerleşti, çocuklarının eğitim programı da Hollanda devam edeceği için bu süreçte aldığı tekliflere direkt teşekkür ediyor.

Ömer Necati ALBAYRAK