Burak Yılmaz Trabzon'u takipten çıkardı

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'la bağları sosyal medyada da koptu.

27 Aralık 2018, Perşembe 08:36
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Burak Yılmaz Trabzon'u takipten çıkardı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la anlaşıldığı iddia edilen Burak Yılmaz'dan ayrılık iddialarını güçlendiren hareket geldi.

 Burak Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter ve Instagram'da Trabzonspor'u takipten çıkardı.

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