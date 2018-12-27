Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la anlaşıldığı iddia edilen Burak Yılmaz'dan ayrılık iddialarını güçlendiren hareket geldi.
Burak Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter ve Instagram'da Trabzonspor'u takipten çıkardı.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve Beşiktaş'la anlaşıldığı iddia edilen Burak Yılmaz'dan ayrılık iddialarını güçlendiren hareket geldi.
Burak Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter ve Instagram'da Trabzonspor'u takipten çıkardı.
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